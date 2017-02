Falso allarme bomba in Piazza Indipendenza            

In serata, intorno alle 22, è scattato l'allarme in Piazza Indipendenza dopo che è stata notata una scatola sospetta appoggiata all'altezza del civico numero 28. Subito è scattato l'allarme con i carabinieri che hanno delimitato l'area del centro storico e gli artificieri dell'Arma che sono entrati in azione. Sul posto anche vigili del fuoco e 118. Gli artificieri hanno utilizzato un cannoncino ad acqua per mettere in sicurezza il pacco sospetto. All'interno è stata trovata solo della carta.