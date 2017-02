Falso allarme bomba in ospedale: dirottate le ambulanze

Ieri sera, intorno alle 23:30, allarme bomba all'interno dell'ospedale di Santa Maria Nuova. Un uomo ha telefonato al nosocomio fiorentino, parlando in inglese, avvertendo della presenza di un ordigno piazzato nella struttura. Subito è scattato l'allarme al 113 che poi ha bonificato l'area insieme alla vigilanza privata. Intanto al centralino sono arrivate altre chiamate, sempre dello stesso uomo, stavolta però di carattere offensivo, che hanno fatto intuire come si potesse trattare di un mitomane. Numerosi i disagi in quanto le ambulanze dirette nell'ospedale del centro sono state dirottate in altre strutture. Dopo circa due ore di controlli l'attività di Santa Maria Nuova è ripresa regolarmente.