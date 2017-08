Fortezza da Basso, allarme bomba vicino ai cantieri della tramvia

Allarme bomba questa mattina, intorno alle 12:30, nei pressi della Fortezza da Basso, per un trolley abbandonato vicino a piazza Bambini e Bambine di Beslan. A segnalare il trolley alla polizia sono stati alcuni operai che lavorano ai cantieri della tramvia.

Sono scattate le misure di sicurezza: la polizia è intervenuta con la squadra degli artificieri, chiudendo l'area al transito e poi utilizzando il cannoncino ad acqua per testare il contenuto del bagaglio. Per fortuna all'interno non c'era niente di pericoloso e la segnalazione si è rivelata un falso allarme.