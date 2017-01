Falso allarme bomba in Piazza Duomo

Falso allarme bomba questo pomeriggio in Piazza Duomo dopo che una busta sospetta è stata abbandonata vicino a dei tavolini. Sul posto, all'incrocio con via dei Servi, sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale, polizia di stato e personale dell'esercito. Il pacco, una busta per la spesa in tela, è stata poi aperta dagli artificieri che hanno constatato come all'interno non vi fosse alcun materiale pericoloso. Il passaggio nell'area, precedentemente delimitata, è stato quindi riaperto. Pochi giorni fa un allarme simile era scattato durante la manifestazione Pitti Uomo e, pochi giorni prima, in Piazza della Repubblica.