Aldo Moro ucciso quarant'anni fa: il ricordo della Regione

La seduta del Consiglio regionale della Toscana si è aperta questa mattina con un minuto di silenzio. Il gesto è stato fatto, su invito del presidente del Consiglio Eugenio Giani, per ricordare l’assassinio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, avvenuto esattamente 40 anni fa, il 9 maggio 1978; e per ricordare anche, su invito del consigliere Gabriele Bianchi raccolto subito da Giani, l’assassinio di Peppino Impastato, ugualmente ucciso il 9 maggio 1978 per le sue denunce contro le attività della mafia siciliana.

Quaranta anni fa il corpo dello statista veniva ritrovato in Via Caetani a Roma dopo 55 giorni di prigionia. Del corpo del Impastato, invece, nessuna traccia: il corpo del giornalista fu fatto esplodere con una carica di tritolo sui binari della ferrovia in provincia di Palermo dopo essere stato ucciso da Cosa Nostra. Quel giorno del 1978 tutta l'Italia aveva lo sguardo rivolto a Via Caetani, l'assassinio di Impastato (che aveva solo 30 anni) passò in secondo piano. A lungo si pensò che il giornalista fosse morto nel tentativo di fare un attentato.