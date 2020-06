Via Masaccio, albero si abbatte su una casa / FOTO

I vigili del fuoco del Comando di Firenze intorno alle 20 di oggi, sabato, per la caduta di un albero, dopo la forte pioggia ed il vento del pomeriggio, in un cortile interno in via Masaccio.

L'albero è caduto sulla facciata del fabbricato, provocando danni ad alcune terrazze (foto sopra).

Lo stesso edificio ha subito un danneggiamento al tetto a causa del forte vento, con i detriti che sono finiti sulla strada e su alcune auto parcheggiate. Per il momento non risultano esserci feriti.