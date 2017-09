Alberi da tagliare, opposizioni contro Palazzo Vecchio: “Stop immediato”

Stop immediato al taglio di nuovi alberi. A chiederlo all'amministrazione comunale sono i consiglieri di opposizione Silvia Noferi (M5S), Tommaso Grassi (Firenze riparte a Sinistra) e Miriam Amato (Alternativa Libera), dopo gli alberi tagliati in agosto (il piano prevedeva circa 300 abbattimenti) in varie parti della città, tra cui quelli alla stazione, in viale Guidoni, viale Corsica, viale Belfiore e piazza San Marco.

Noferi, Grassi e Amato parlano di “tagli indiscriminati e chiedono una comunicazione ufficiale dell’assessora all'ambiente Alessia Bettini in consiglio comunale”. I consilgieri accusano l'amministrazione e il sindaco Dario Nardella di attuare una politica che, per risparmiare sui costi, preferisce “tagliare e ripiantare nuovi alberi invece che puntare sulla manutenzione di alberi storici e spesso in buono stato di salute”.

Anche l'associazione ambientalista Italia Nostra ha scritto al sindaco una lettera in cui chiede una diversa politica di gestione del verde urbano e una moratoria sui prossimi alberi da tagliare.