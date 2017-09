Alberi abbattuti, la magistratura apre un'inchiesta

La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta sui circa 300 alberi abbattuti, su decisione del Comune, durante l'estate. Ne dà notizia l'edizione on line di Repubblica. Al momento non risultano né indagati né ipotesi di reato.

La magistratura si muove dopo numerose segnalazioni arrivate dai cittadini, per verificare l'effettivo stato di salute delle piante al momento del taglio e la presenza delle necessarie autorizzazioni da parte della Soprintendenza, visto che numerosi alberi abbattuti si trovavano in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, in area Unesco.

Il taglio degli alberi, effettuato in piena estate (tra le piante abbattute i pini alla stazione, su viale Guidoni, in viale Belfiore e gli alberi in piazza San Marco e viale Corsica) ha suscitato numerose proteste da parte di residenti, comitati e forze di opposizione in consiglio comunale

L'amministrazione comunale ha difeso con forza la scelta, con lo stesso sindaco Nardella che ha parlato della necessità di abbattimento “per la sicurezza e l'incolumità di tutti”.