Alberi, tagliati tutti i pini in viale Guidoni / FOTO

Il Comune prosegue nel piano di abbattimento e sostituzione degli alberi in città considerati a rischio, in fascia C (la fascia D richiede l'abbattimento immediato perché a rischio caduta): nei giorni scorsi sono stati tagliati i pini neri in viale Guidoni (ad eccesione di alcuni rimasti accanto al tribunale, nelle foto sotto come appare ora il viale). Nei giorni scorsi erano già stati tagliati gli alberi in viale Belfiore (di nuovo foto sotto).

In viale Corsica invece, dopo le nuove proteste di residenti e comitati, il taglio di 59 platani è stato rinviato a settembre: sul caso sono intervenuti anche tecnici ed esperti dell'associazione ambientalista Italia Nostra (con interventi postati anche su vari gruppi Facebook), secondo i quali numerosi alberi non sarebbero da abbattere, ma sarebbe sufficiente una leggera potatura e più manutenzione e cura. Critiche anche sulla decisione di sostituire i grandi platani, che in questo periodo estivo fanno molta ombra, con dei peri ornamentali, alberi molto più piccoli.

Il piano del Comune prevede in agosto l'abbattimento complessivo di circa 300 alberi: oltre a quelli già abbattuti in viale Belfiore e viale Guidoni previsto il taglio anche dei pini di fronte alla stazione di Santa Maria Novella, degli olmi in piazza San Marco e di altri alberi nei viali Strozzi e Rosselli. Palazzo Vecchio ha annunciato la piantumazione di 800 nuovi alberi a partire dall'autunno.

Sulla piattaforma Change.org è stata lanciata una petizione che chiede lo stop agli abbattimenti e invoca una migliore manutenzione che consenta di lasciare in piedi più alberi.