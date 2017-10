Tramvia in arrivo: "Tagliano altri 54 alberi, 34 al Palazzo dei Congressi"

Per fare spazio ai cantieri della tramvia saranno abbattuti altri 54 alberi. Lo denuncia la consigliera comunale di Alternativa Libera Miriam Amato. “Il Comune ha dato il via libera all’abbattimento di altri 54 alberi per i cantieri delle tramvie: 11 in via Tavanti a Rifredi, 9 in viale Belfiore e 34 nel giardino del Palazzo dei Congressi”, dichiara Amato, che chiede all'amministrazione di rendere noti modalità e tempi degli abbattimenti e soprattutto lo stato di salute delle piante.

In particolare, l’abbattimento di 34 alberi nel giardino del Palazzo dei Congressi è dovuto all’allargamento di via Valfonda, che rientra nei lavori legati alla linea 2 della tramvia: previsto, tra le altre cose, anche l'abbattimento del muro che delimita il giardino del Palazzo dei Congressi, che sarà ricostruito alcuni metri più all'interno proprio per consentire il passaggio della linea tramviaria.

Amato ha poi postato alcune foto su Facebook dei cantieri alla stazione, nelle quali si vede come i lavori in corso interessino anche l'area dove c'erano i pini, abbattuti in agosto tra mille polemiche.

“Alla stazione al posto dei pini tagliati c'è adesso il cantiere della tramvia: sono così smentite le affermazioni dell’assessora all’ambiente che negava il legame fra il taglio dei 20 pini e il cantiere della tramvia”, attacca Amato, che promette di portare la questione nel prossimo consiglio comunale. Nuovi pini alla stazione dovrebbero essere ripiantati nelle prossime settimane.