Ai Weiwei dona 2 opere in Lego a Uffizi e Fondazione Strozzi |FOTO

Ai Weiwei ufficializza la donazione di due opere realizzate con i mattoncini LEGO: il Self-Portrait (Autoritratto) che sarà donato alla Collezione degli Autoritratti delle Gallerie degli Uffizi e una variante de Il Ritratto di Filippo Strozzi, che sarà donato alla Fondazione Palazzo Strozzi.

Quest’ultima opera prosegue la serie dedicata agli oppositori politici realizzata dall'artista cinese, che con la mostra Ai Weiwei Libero per la prima volta si è confrontato con personaggi del passato che hanno subito persecuzioni a causa del loro pensiero.

La mostra di Palazzo Strozzi, 'Ai Weiwei. Libero', che si è conclusa il 22 gennaio, in quattro mesi di programmazione ha raggiunto, con grande successo di critica, la cifra record di 150mila visitatori, attestandosi come una delle mostre di arte contemporanea più visitate di sempre in Italia.

“Il successo della mostra è amplificato dalla generosità dell’artista. Con queste donazioni lascia un segno del suo speciale legame con Firenze”, dichiara Arturo Galansino, Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi.

“Un’acquisizione importante, che si collega alle recenti donazioni di autoritratti contemporanei - commenta Eike Schimidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi -. Il prezioso dono di Ai Weiwei sarà visibile da novembre all’interno della nuova sistemazione della prestigiosa Collezione degli Autoritratti, nelle nuove sale ad essi destinate”.