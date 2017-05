Aglien, la parodia tutta toscana del film di Ridley Scott

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Succede in "Aglien", versione alternativa, dissacrante e demenziale di Alien, capolavoro immortale di Ridley Scott. Dietro la macchina da presae storico disegnatore deoltre che regista e autore televisivo di trasmissioni cult come "Lo scherzo perfetto" e "Mai dire Martedì".

Folgorato dall'opera di Scott in giovane età, Camerini omaggia questo cult fantascientifico ricostruendo i set nella cantina di famiglia a Baratti, ovviamente all’insaputa dei parenti: una vera e propria astronave, realizzata con materiali di fortuna e di recupero, come vecchie lavatrici, televisori scassati e tantissima fantasia, con una resa finale decisamente verosimile.

Nato quasi per scherzo, il film è stato concepito come serie per la Rete: un successo immediato, tanto da conquistare anche il Los Angeles web series festival, dove sono stati premiati gli intepreti, la regia di Camerini, la fotografia e la produzione a cura di Grezzofilm, fino ai riconoscimenti al Milano film festival e una menzione speciale al Roma Web Fest.

Nel film vediamo Tu’ Mader, computer di bordo dell’astronave Nostronzo (Nostromo nella versione originale di Scott), risvegliare dall’ipersonno l’equipaggio che riposa da anni nei tubi criogeni. Il computer, infatti, ha ricevuto un messaggio alieno proveniente dal pianeta LI0586. Una volta atterrati, però, i malcapitati astronauti scoprriranno ben presto che il messaggio di aiuto rappresenta una terribile minaccia. A partire dal 5 maggio, "Aglien" sarà disponibile in Dvd Federal Video e distribuito da CG Entertainment.