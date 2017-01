Violenza in Via Palazzuolo: 37enne pestato a sangue / FOTO

Ieri sera un 37enne marocchino è stato aggredito da due uomini mentre camminava in via Palazzuolo. L'uomo è stato pestato in strada da una coppia, sembra di suoi connazionali, con una raffica di pugni al volto. Fino a quando le urla di una passante hanno messo in fuga i due aggressori. L'uomo, traumatizzato dai numerosi colpi, è rimasto a terra fino a quando sul posto sono arrivati soccorsi e polizia. Il 37enne è stato accompagnato all'ospedale di Santa Maria Nuova con una frattura al setto nasale, denti rotti e una lacerazione al sopracciglio. Sull'episodio, avvenuto in un'area del centro da tempo al centro delle cronache, sono in corso accertamenti.