La notte scorsa un cittadino senegalese è stata soccorso dalla polizia in Piazza Duomo. Il giovane, con una mascella fratturata, ha raccontato di esser stato aggredito in Via del Corso da quattro uomini – di carnagione chiara - per non precisati motivi. La polizia starebbe verificando l'episodio anche grazie alle telecamere di zona.