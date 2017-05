Piazza Salvemini, accoltellato un 33enne

Questa notte, intorno alle 5 del mattino, un uomo di 33 anni è stato ferito con arma da taglio in piazza Salvemini, in pieno centro di Firenze, non lontano da piazza Santa Croce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, che ha trasportato il 33enne al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi, dove è stato ricoverato.

Il 33enne, originario della provincia di Livorno, per fortuna non è in pericolo di vita: le ferite al fianco si sono rivelate superficiali. Ha dichiarato di essere stato aggredito da alcuni uomini stranieri, ma non ha saputo fornire ulteriori spiegazioni.