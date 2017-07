Piazza Sant'Ambrogio: finto poliziotto tenta di derubarlo, poi pugno in faccia e calci all'auto

Era smontato da poco da lavoro, quando, nei pressi di piazza Sant'Ambrogio, intorno alle 3 del mattino della notte scorsa, era appena montato sulla propria auto. L'uomo, un cameriere 30enne di origini moldave, a quel punto ha però sentito battere al finestrino da una persona, che si spacciava come poliziotto.

Il 30enne ha chiesto all'uomo di poter vedere il distintivo: al rifiuto seguente, gli ha chiesto di allontanarsi ed è sceso. A questo punto l'aggressore, smascherato come finto poliziotto, ha iniziato a chiedere soldi al 30enne, fino a tirargli un pugno in faccia e minacciando di sfasciargli la macchina se non gli avesse dato del denaro.

L'aggressore, rivelatosi poi un 47enne di origine marocchina, ha anche sferrato un violento calcio all'auto. Il 30enne nel frattempo ha chiamato i carabinieri, che, sopraggiunti, hanno arrestato l'uomo per tentata rapina, danneggiamento, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.