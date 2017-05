Violenza in centro, pestato a sangue: 29enne in fin di vita

Un uomo di 29 anni è stato trovato senza sensi, questa mattina all'alba, intorno alle 5, da alcune volanti della polizia. Era accasciato all'angolo tra via Fiesolana e via di Mezzo, in pieno centro di Firenze.

L'uomo di origini irachene, sarebbe stato picchiato a sangue da una o più persone: dopo il ritrovamento è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Careggi, ricoverato in prognosi riservata. A quanto è dato sapere, il 29enne avrebbe lesioni in varie parti del corpo e un forte trauma cranico.

La squadra mobile di Firenze indaga per rintracciare gli autori della violentissima aggressione. Sono già stati ascoltati alcuni testimoni. Sarebbe stato un passante, sentendo le grida, a dare l'allarme. Gli agenti stanno anche visionando le immagini delle telecamere della zona.