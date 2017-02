Borgo dei Greci, gli offre droga e poi lo aggredisce

I carabinieri hanno arrestato ieri notte, intorno alle 23:30, un 18enne di origini marocchine per tentata rapina.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si sarebbe avvicinato ad un uomo in borgo dei Greci, pieno centro, con la scusa di vendergli della droga. Al rifiuto della proposta, l'uomo, un 40enne, sarebbe stato aggredito dal 18enne a scopo di rapina e ne sarebbe iniziata una lite, interrotta dall'arrivo dei carabinieri.

Un episodio simile si era verificato nella vicina via dei Neri nella notte dell'8 febbraio. In quell'occasione due turisti raccontarono di essere stati rapinati da alcuni uomini di origine magrebina. E' possibile che tra gli aggressori anche in quel caso ci fosse il 18enne.