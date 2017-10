Aggredita e lasciata nel parco: la 17enne è in terapia intensiva

E' ancora ricoverata in terapia intensiva la 17enne trovata ferita, con una frattura al cranio, ieri mattina nel parco dell'Ambrogiana a Montelupo Fiorentino. Le sue condizioni vengono definite "stabili" di medici. Resta il giallo su cosa sia accaduto dopo che la ragazza aveva trascorso la serata in una discoteca insieme ad alcuni amici.

La polizia oltre alla ragazza, che è cosciente e non in pericolo di vita e agli amici che hanno lanciato l'allarme, hanno sentito anche l'ex fidanzato. Secondo le ricostruzioni non si tratterebbe in ogni caso di violenza sessuale.