Via Nazionale, aggredisce la ex in un bar: arrestato

L'aveva aggredita più volte, fino a portarla a segnalarlo alle forze dell'ordine. Nonostante ciò l'ha costretta a rinchiudersi nei bagni di un bar per sfuggire alle violenze. E' successo ieri in via Nazionale, dove ad intervenire su segnalazione della stessa vittima sono stati i carabinieri di Firenze, che hanno arrestato il responsabile dei fatti, un 31enne di nazionalità marocchina già noto alle forze dell'ordine.

Una volta arrivati sul posto i militari hanno trovato l'uomo, ex compagno della donna costretta a rifugiarsi, in evidente stato di alterazione psicofisica. La donna, una 40enne toscana, aveva conosciuto l'uomo nel 2013: dalla relazione è poi nata anche la loro figlia. Poco dopo, il suo compagno aveva iniziato ad avere un comportamento aggressivo nei suoi confronti sia per motivi di scarso lavoro da parte di entrambi che per futili motivi.

A quel punto, la vittima, avendo subito diverse aggressioni nonché ripetute minacce di morte, si era allontanata definitivamente da lui per chiudere la relazione sentimentale nell’agosto 2016. Nonostante ciò, l’uomo aveva continuato a perseguitarla. A quel punto la donna aveva trovato il coraggio, nel dicembre del 2016, di rivolgersi alle forze dell'ordine. Questa notte, l’uomo l'ha aggredita per l’ennesima volta. I carabinieri lo hanno accompagnato a Sollicciano.