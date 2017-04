Agenzia formativa di Spazio Reale, la prima a Firenze ad essere certificata UNI ISO 29990:2011

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

Con la certificazione UNI ISO 29990:2011, L'agenzia formativa di Spazio Reale, già accreditata da Regione Toscana e dal Miur (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), conferma la qualità del servizio offerto al territorio diventando la prima agenzia formativa fiorentina ad essere certificata UNI ISO 29990:2011 e si aggiunge alle 61 realtà nazionali certificate di cui, in Toscana, 2 a Pisa e 2 a Lucca (dati Accredia, Ente Italiano di accreditamento, ottobre 2016). La certificazione si va ad aggiungere alla UNI EN ISO:9001, adeguata all'ultima emissione del 2015, e alla D-4001:2008 ottenuta nel 2015. La Fondazione Spazio Reale, agenzia accreditata per la formazione dalla Regione Toscana, ha scelto di dotarsi di questa ulteriore certificazione per offrire, in un contesto fortemente frammentato, un sistema di gestione, progettazione, analisi e certificazione nazionale. Questa attestazione assicura che l'Organizzazione operi in conformità ai requisiti richiesti, rappresentando un elemento di garanzia spendibile nei confronti di terzi. Come ente certificatore, la Fondazione si è rivolta a Dasa-Rägister S.p.A. che ha svolto la propria verifica dei requisiti in loco, analizzando tutti i processi, le procedure e i documenti relativi alla gestione del sistema di qualità. L'audit ha soddisfatto tutte le condizioni per ottenere la certificazione poiché, non sono state riscontrate "non conformità" e sono stati segnalati alcuni punti di forza che caratterizzano l'agenzia formativa di Spazio Reale: la completezza e il grado di dettaglio dei dati presenti all'interno del business plan aziendale e l'adeguatezza della documentazione esistente. La Fondazione Spazio Reale si inserisce a pieno titolo tra le Organizzazioni che hanno, tra i propri core business, l'erogazione di corsi di formazione tecnico-professionale per l'aggiornamento dei lavoratori e il training aziendale. "La formazione non formale è uno dei settori più importanti per lo sviluppo delle imprese e della società, comprendendo la formazione professionale, l'addestramento dei lavoratori e tutta l'area del tempo libero che porta allo sviluppo del capitale umano. Si intende per non formale tutto ciò che non è collegabile direttamente al settore dell'istruzione o al settore dell'educazione che rilascia certificati a valore legale" (Citazione ripresa dalla Circolare Accredia n° DC2013TMF005) "Questa certificazione conferma il lavoro che, ormai da qualche anno, la Fondazione Spazio Reale sta sviluppando per offrire al territorio fiorentino, un centro formativo che sia attrattivo sia a livello regionale che nazionale." - ci tiene a sottolineare il Direttore Generale della Fondazione Spazio Reale Elisabetta Carullo - "La nostra priorità è continuare a fornire servizi che si caratterizzino per l'alto grado di qualità ed efficienza" La Fondazione, oltre ad organizzare direttamente i corsi di formazione, affitta le proprie aule anche per società terze che ne avessero bisogno. Per maggiori si può scrivere a info@spazioreale.it e seguire tutti gli aggiornamenti della Fondazione Spazio Reale su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

