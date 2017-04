Piazzale Michelangelo chiuso per la cena della finanza, la denuncia: “Firenze svenduta”

Sabato, 8 aprile, è in programma la prima delle due cene che il mondo della grande finanza internazionale terrà al piazzale Michelangelo. Per l'occasione, come anche per il sabato successivo, il 15 aprile, il giorno prima di Pasqua, il piazzale sarà 'recintato' per consentire l'evento, altamente riservato. Per l'affitto del suolo pubblico Palazzo Vecchio incasserà 325mila euro, ma le polemiche non si placano.

"Saranno 4mila le persone del mondo finanziario e assicurativo che godranno per due giorni del piazzale Michelangelo. Tutto per loro. Proprio nella settimana di Pasqua, in cui alberghi e strutture ricettive, saranno piene di turisti. E' così che si tutela e si promuove Firenze?”, attacca Tommaso Grassi, capogruppo di Firenze riparte a sinistra.

“Non è accettabile – continua Grassi – che come premio a manager, i cui singoli stipendi annui superano di gran lunga il costo dell'intera iniziativa, sia regalata la fruibilità di uno dei punti più belli di Firenze. Anche se lo si fosse voluto realizzare a tutti i costi, sarebbero dovute entrare ben altre cifre nelle casse del Comune”, prosegue il consigliere comunale, che chiede all'amministrazione comunale di rendere pubblici i rendering dell'allestimento. "Sicuramente Verificheremo come sarà ridotto l'accesso del piazzale”, aggiunge Grassi.

Non è la prima volta che si scatenano polemiche sull'affitto di luoghi storici per eventi privati, a partire da quando il sindaco Matteo Renzi concesse la chiusura di Ponte Vecchio per far svolgere una cena a un club di ferraristi, per il quale il Comune incassò 98mila euro.