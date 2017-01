Affittopoli: case di lusso in centro affittate a dipendenti a prezzi stracciati 

La stima è di un danno erariale di quasi tre milioni di euro per aver concesso immobili di lusso a dipendenti della sovrintendenza a prezzi notevolmente più bassi rispetto a quelli di mercato. Questo quanto emerso da un'indagine della guardia di finanza - il caso è già stato segnalato alla procura della Corte dei Conti - che avrebbe fatto emergere le responsabilità di due dipendenti della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria contabile ha già emesso un invito a dedurre.

Le indagini, svolte dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria, su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti della Toscana, hanno focalizzato l’attenzione sulle modalità di concessione ed il conseguente utilizzo in locazione di 70 appartamenti (di proprietà dello Stato ed in consegna alla Soprintendenza) ubicati in Palazzo Pitti – Giardino di Boboli, nelle Ville Medicee della Petraia e di Poggio a Caiano (PO).

Le attività ispettive, sviluppate anche con l’acquisizione di notizie e documenti nonché l’incrocio di dati ed elementi informativi presso le Direzioni provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Firenze e Prato (per quantificare la determinazione dei canoni di locazione) hanno consentito di appurare che gli immobili sono stati affittati, a partire dal 2007 e sino agli inizi dell’anno 2016, dalla Soprintendenza a propri dipendenti (in servizio o in pensione) ed a loro familiari a prezzi di gran lunga inferiori rispetto a quelli di libero mercato.

Ad esempio, per un alloggio di poco più di 130 mq, ubicato in Piazza Pitti, veniva corrisposto un canone mensile di appena € 335, a fronte di un valore minimo di mercato di € 1.700 mensili; mentre, per una residenza di oltre 320 mq situata in Piazzale Porta Romana, era stato pagato un canone di soli € 850 per un valore minimo di mercato di € 2.400.

Con la notifica degli inviti a dedurre ai funzionari pubblici ritenuti responsabili, le attività di indagine delle Fiamme Gialle sono da ritenersi concluse e sono stati avviati gli ulteriori adempimenti processuali da parte dell’Autorità Giudiziaria contabile per definire il contesto di responsabilità erariale portato alla luce.