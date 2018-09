Affitti a nero: la guerra del sindaco Nardella

Il sindaco di Firenze Dario Nardella inizia la sua crociata contro gli affitti a nero. Con un tweet ha annunciato che il Comune aprirà un registro ufficiale degli appartamenti affittati.

Basta con gli affitti turistici in nero! A #Firenze è in arrivo il registro ufficiale degli appartamenti, con un codice identificativo obbligatorio. Uno strumento per combattere l’evasione e favorire chi lavora rispettando le regole. @comunefi https://t.co/w5tdo0Td4i — Dario Nardella (@DarioNardella) 27 settembre 2018

Nel tweet parla soprattutto di affitti turistici a nero ma il fenomeno riguarda tutte le abitazioni. La registrazione con lo specifico codice identificativo sarà obbligatoria per tutti gli affittuari.

"Con la Regione Toscana - fa sapere il sindaco - abbiamo deciso di istituire un registro ufficiale nel quale inserire tutti gli appartamenti affittati ad uso turistico, con un codice identificativo obbligatorio da inserire nei portali web che offrono questi servizi. Un primo passo concreto verso una gestione trasparente. Uno strumento per evitare il nero e per favorire chi lavora rispettando le regole. Una conquista per contrastare il vuoto normativo nazionale a cui ancora nessuno ha voluto dare una soluzione. Firenze - conclude - vuole dare delle risposte, per bilanciare turismo e residenza e combattere l’evasione senza se e senza ma".

La giunta regionale ha approvato oggi all'ultima seduta lo schema di comunicazione che ogni soggetto (persona fisica, persona giuridica, impresa) che concede in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche dovrà trasmettere al Comune ove l'alloggio è situato.

La delibera dà in tal modo attuazione all'articolo 70 del nuovo Testo Unico regionale in materia di turismo.

Dal primo gennaio 2019 scatterà l'obbligo per i locatori di trasmettere le informazioni riguardanti gli immobili destinati a locazione turistica su tutto il territorio toscano; per coloro che per la prima volta concedono in locazione turistica alloggi di proprietà la comunicazione dovrà essere inviata entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione.

"Stiamo lavorando alacremente – spiega l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo – per dare trasparenza e tracciabilità a fenomeni che devono emergere nella loro interezza. Non solo per rispondere a casi denunciati in questi mesi di abusivismo o elusione fiscale ma anche per la conoscibilità del fenomeno"