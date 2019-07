Aeroporto, l'ampliamento si allontana: anche il Pd di Sesto dice 'no'

L'ampliamento dell'aeroporto di Peretola si allontana ancora un po', dopo che anche il Pd di Sesto Fiorentino ha messo nero su bianco la contrarietà all'opera voluta da Toscana Aeroporti, industriali, Nardella e Rossi.

“Dopo l'ennesimo stop causato dalla sentenza del Tar della Toscana, riteniamo che sia giunto il momento di mettere un punto deciso ad una vicenda che rischia di generare una perdita di credibilità della politica e del buon governo dei nostri territori”, si legge in un documento diffuso ieri a firma del Pd sestese.

“Dopo anni di divisioni, lacerazioni, contrapposizioni politiche e dopo aver consentito che fossero i tribunali amministrativi a tirare le conclusioni su questa fondamentale scelta politica, riteniamo necessario dire stop al masterplan proposto e relativo all'ampliamento dell'aeroporto di Firenze”, prosegue la nota, facendo riferimento alla sentenza del Tar di poche settimane fa.

In quella pronuncia il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso dei vari comuni della Piana contrari all'opera, in quanto temono che ci siano gravi conseguenze ambientali non sufficientemente mitigate dalle 'compensazioni' previste.

I dem di Sesto chiedono poi “l'immediata apertura di un tavolo di confronto tra tutti i soggetti interessati per ottimizzare il modello di sviluppo e infrastrutturale della Piana fiorentina, e più in generale della Toscana centrale” e invitano il Pd a “rimettere al centro dell'attenzione la politica e il governo del territorio, facendosi promotore di un percorso di ascolto e di confronto per giungere a proposte utili al futuro del nostro territorio”.

La posizione dei dem sestesi arriva dopo lo scambio di lettere, nei giorni scorsi, tra il presidente della Regione Enrico Rossi e il sindaco di Prato, appena rieletto per il Pd, Matteo Biffoni. Alla richiesta di Rossi di rivedere le proprie posizioni, da Biffoni in sostanza è arrivato un secco no.

Il Pd quindi è sempre più spaccato sulla questione al suo interno. Oltre a Biffoni anche il sindaco Pd di Campi Bisenzio Emiliano Fossi è contrario. Contrari anche i sindaci di Poggio a Caiano, Carmignano e Calenzano e quello di Sesto Lorenzo Falchi, eletto con Sinistra Italiana nel 2015.

La questione si fa sempre quindi più complicata e foriera di tensioni all'interno del Pd. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha sempre ribadito che l'ampliamento di Peretola dovrà essere al centro del programma del Pd per le prossime regionale: trovare una posizione comune all'interno del partito però non sarà affatto facile.