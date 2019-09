Aeroporto di Peretola: nuovi voli da Firenze grazie a Vueling

Vueling inaugura le quattro nuove rotte di Firenze e aggiunge un aereo A319.

Monaco di Baviera, Praga, Vienna e Bilbao sono le nuove destinazioni che Vueling offre a Firenze a partire da oggi grazie al terzo aereo basato presso l’aeroporto

Alla presenza del Sindaco di Firenze, Dario Nardella, del Vice Presidente Esecutivo di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi, dell’Amministratore delegato di Toscana Aeroporti, Gina Giani, e del Direttore Generale di Vueling per l’Italia, Susanna Sciacovelli, con il tradizionale battesimo d’acqua, Vueling ha inaugurato ieri l’operatività del suo terzo A319 basato nell’aeroporto toscano con il volo diretto Firenze-Monaco di Baviera, una delle novità della stagione invernale.

Ieri sono state state inaugurate anche le altre nuove rotte verso Praga e Vienna mentre il collegamento verso Bilbao sarà operativo a partire da martedì 17 settembre.

“All’aeroporto di Firenze aumenta l’offerta di voli targati Vueling - ha detto il sindaco Dario Nardella - e questo è motivo di grande orgoglio per la nostra città. Lo scalo fiorentino continua a crescere: sarà sempre più grande e più bello e ci permetterà di arrivare in numerose e importanti città europee. Quando una compagnia aerea investe su un aeroporto è segno che crede nella sua importanza e nel suo valore strategico, proprio come ci crediamo noi”.