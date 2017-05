Aeroporti, sospeso Schengen per il G7: “Arrivate prima a Peretola”

“Se dovete prendere un volo, arrivate con più anticipo all'aeroporti di Peretola”. La comunicazione arriva da Toscana Aeroporti, la società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa. A fine maggio è infatti in programma a Taormina, in Sicilia, il vertice del G7, e l'Italia ha sospeso Schengen, il trattato sulla libera circolazione delle persone in Europa.

La sospensione del trattato è scattata alla mezzanotte di ieri, martedì 10 maggio, e andrà avanti fino al prossimo 30 maggio. In questo periodo sono dunque ripristinati i controlli alle frontiere interne per i cittadini comunitari: si prevedono controlli più accurati e tempi di attesa più lunghi in tutti gli aeroporti. Da qui, l'invito a recarsi in aeroporto in anticipo rispetto ai tempi normalmente previsti (con documento d'identità in corso di validità) per non rischiare di perdere il volo.