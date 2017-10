Aeroporto off-limits agli atterraggi: voli dirottati per nebbia

Ancora disagi questa matina all'aeroporto Vespucci di Firenze: tutti i voli in arrivo nella prima parte della giornata sono stati dirottati su altri scali. Il motivo è la nebbia che in questi giorni imperversa sui cieli di Firenze (e non solo). Già ieri, sabato 14 ottobre, erano stati 12 i voli fra nazionali ed internazionali dirottati nella mattinata.

La nebbia si è poi alzata e nel pomeriggio la situazione a Peretola dovrebbe tornare alla normalità come accaduto ieri, ma le previsioni, che indicano ancora possibilità di nebbia per i prossimi giorni, fanno temere che i disagi proseguiranno ancora durante la settimana.