Aeroporto di Peretola: raffica di cancellazioni per lo sciopero

Numerosi voli cancellati negli scali di Firenze e Pisa per lo sciopero proclamato da USB e FILT-CGIL. Come era stato annunciato, l'astensione dal lavoro è andata a intaccare la normale attività operativa. Lo sciopero di otto ore terminerà alle 18.



Toscana Aeroporti consiglia: "Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti, si invitano i passeggeri a consultare i siti internet degli scali di Firenze e Pisa alla pagina “voli in tempo reale” o a contattare la propria compagnia aerea" .