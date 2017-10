Aeroporto di Peretola: gli aerei perdono carburante, Nardella se ne accorge ora

Nel quartiere di Quaracchi le lenzuola diventano nere perché gli aerei in prossimità di Peretola perdono carburante. Da almeno 10 anni lo denuncia il gruppo che gravita attorno a Firenze riparte a sinistra. E' quanto detto ieri pomeriggio da Tommaso Grassi in consiglio comunale. Il consigliere ha chiesto un immediato intervento dell'amministrazione, nel caso in cui non arrivasse è pronto a presentare una denuncia alla procura della Repubblica.

"Dopo quello che avevo già fatto nel 2007 - ha detto Grassi -. L'assessora Bettini oggi ha detto che non è di competenza del Comune, almeno che si mettano d'accordo prima di smentirsi a vicenda”.

Il sindaco Nardella nei giorni scorsi ha preso atto della complessa situazione per gli abitanti del quartiere. "Ho visitato una persona che abita a Quaracchi - ha detto Nardella a Repubblica Firenze - e mi ha mostrato i panni che stende fuori e sono spesso coperti da macchie di gasolio scaricato dagli aerei che atterrano a Peretola". Grassi ha ironizzato sulla scoperta fatta soltanto ora dal primo cittadino. "Vogliamo aspettare ancora? - ha rincarato in consiglio -. Il sindaco farebbe bene a intervenire per la salute dei cittadini e l'inquinamento dell'intera area".