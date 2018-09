Aeroporto, Nardella replica a Toninelli: “Fare nuova pista, senza se e senza ma”

Nuovo scontro a distanza sull'aeroporto di Firenze tra il sindaco Dario Nardella e il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, che ha più volte fatto trapelare la volontà di fermare l'ampliamento dello scalo e la nuova pista. Non è un segreto del resto che i 5 Stelle a Firenze e in Regione Toscana siano contrari all'ampliamento.

“Stiamo parlando prima di tutto della sicurezza di un'infrastruttura importantissima come l'aeorporto di Firenze. Non si può dire, all'indomani della caduta del ponte di Genova, che bisogna investire sulla sicurezza opere pubbliche e poi quando è in gioco un progetto strategico che punta come primo obiettivo ad aumentare l'operatività del nuovo aeroporto in condizioni di sicurezza dire che i soldi non ci sono perché sarebbero uno spreco (il riferimento è al tweet di Toninelli di ieri, ndr)”, dice Nardella, a margine di un incontro stampa oggi a Palazzo Vecchio.

“Ci vuole chiarezza, sono qui per difendere Firenze da ogni tentativo di affossamento dei progetti di sviluppo del nostro territorio, a cominciare dall'aeroporto. Giù le mani dalla città e se si parla di sicurezza la nuova pista con il nuovo orientamento (cioè parallela-convergente all'autostrada e più lunga, al posto dell'attuale pista, ndr) va fatto senza se e senza ma”, aggiunge il sindaco.

Venerdì scorso a Roma è iniziata la Conferenza dei servizi, che proprio sullo sviluppo di Peretola deve pronunciarsi. Oltre ai 'dubbi' del ministro Toninelli, sono però fortemente contrari all'ampliamento tutti i sindaci (quasi tutti in quota Pd) dei comuni coinvolti nella Piana.