Aeroporto: a Peretola 12 voli in arrivo dirottati per nebbia

Nuovi disagi per i passeggeri all'aeroporto di Firenze. Ancora una volta è il meteo a scombinare i piani di molti che avevano scelto il Vespucci: questa volta è bastata un po' di nebbia per causare il dirottamento di 12 voli fra nazionali e internazionali in arrivo a Peretola.

Fino a metà giornata quasi tutti i voli il cui atterraggio era previsto al Vespucci non sono potuti atterrare sulla pista e sono stati dirottati su altri aeroporti. La situazione è poi tornata alla normalità, ma si teme per i voli previsti per i prossimi giorni: già da domani le condizioni meteo parlano di nebbie mattutine. Situazione sostanzialmente nella normalità, invece, per i voli in partenza da Firenze.