Aeroporto, Falchi: "Voltiamo pagina, usare i 150 milioni per il territorio"

"Studiamo insieme come investire i 150 milioni di euro pubblici già stanziati per il nuovo aeroporto e che adesso, finalmente, possono essere dirottati sui tanti investimenti e infrastrutture che il nostro territorio attende da anni". Lo ha detto il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi commentando la decisione del Tar sull'aeroporto di Firenze, in una conferenza stampa alla quale erano presenti anche il sindaco di Prato Matteo Biffoni, il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli, il vicesindaco di Campi Bisenzio Giovanni Di Fede, il sindaco di Calenzano Riccardo Prestini.

Falchi definisce la sentenza "netta", che fermerebbe così definitivamente il progetto (anche se si dovrà pronunciare anche il Consiglio di Stato sui ricorsi che saranno presentati): "Avevamo ragione quando dicevamo che erano state compiute molte e gravi forzature nell'iter autorizzativo - ha scritto Falchi su Facebook - che i Ministeri coinvolti si erano prestati ad un'operazione del tutto illegittima ma che aveva, ed era ovvio, sponsor illustri che spingevano, convinti evidentemente di poter fare ciò che gli pareva con la cosa pubblica"

"Come se non bastasse il Presidente Rossi, in maniera sguaiata - ha aggiunto Falchi - parla di 6 Sindaci della sua Regione (di differenti partiti, così può scegliere con calma anche lui quale è il suo) come affetti da un morbo di 'demenza grillina' e abbagliati da preconcetti ideologici. La strada per consegnare la Regione Toscana alla destra alle prossime elezioni passa proprio da limiti di questo tipo, egregio Presidente".

"Adesso facciamo l'unica cosa seria e sensata da fare - ha spiegato Falchi - apriamo un vero tavolo di confronto tra Ministeri, Regione e Comuni.

Ribadiamo, insieme, che l'unico e necessario progetto da portare avanti è lo sviluppo del Parco agricolo della Piana e del Polo Scientifico.

Valutiamo gli interventi da realizzare per rendere la presenza dell'attuale pista il meno impattante possibile. Non esistono futuri già scritti, adesso voltiamo pagina", conclude il sindaco di Sesto.