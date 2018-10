Rebus aeroporto: Nardella contro lo stop Lega-5 Stelle

Il dibattito sull'ampliamento dell'aeroporto di Firenze torna ad infiammarsi. Lo sconquasso del cambiamento di scenario con il nuovo governo Lega-Movimento 5 Stelle ha infatti tolto le certezze (a dire il vero sempre labili) sull'opera. Nei giorni scorsi, dopo la contrarietà già da tempo espressa dai pentastellati, anche la Lega ha manifestato qualche perplessità.

"Sono molto ambigui e incerti - ha commentato oggi il sindaco Dario Nardella -. L'idea che il governo attacchi la città per fare un dispetto al sindaco, perché non è della stessa parte politica, con i fiorentini però non funziona: quando è in gioco lo sviluppo della città non guardano le appartenenze politiche, ma mettono Firenze avanti e prima di ogni cosa".

Nei giorni scorsi la posizione della Lega era stata espressa dal sindaco di Cascina e neo-consigliera di Salvini Susanna Ceccardi: “Io credo che la Toscana soffra un gap infrastrutturale che però non riguarda le linee aeree. Lo sviluppo turistico della Toscana non passa dall’ampliamento o meno dell’aeroporto di Firenze. Passa da altri temi. Per razionalizzare le risorse pubbliche, le priorità sono altre”.

Una linea che, tra l'altro, non vede concordi gli altri partiti di centrodestra, Forza Italia e Fratelli d'Italia. “C’è il grande tema delle linee ferroviarie - ha aggiunto Ceccardi - raggiungere Lucca da Firenze e viceversa è complicato, con una linea non efficiente e inadeguata. C’è un gap infrastrutturale per le strade".

Il governo, ha concluso Nardella, "sta facendo un grave errore nel tagliare tante risorse alla città: dal piano periferie, al silenzio assoluto sul sottoattraversamento, all'ambiguità e all'incertezza sull'aeroporto. Le nostre idee, invece, sono molto chiare: stiamo dalla parte della città, senza se e senza ma".