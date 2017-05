Aeroporto di Peretola: fermato corriere della droga / FOTO

militari hanno fermato lo straniero dopo che era atterrato da un volo proveniente dalla Germania. L'uomo è stato subito accompagnato all'ospedale di Careggi perchè i militari sospettavano fosse un corriere della droga. Cosa che poi lui stesso ha ammesso. Nel suo stomaco sono stati trovati 110 ovuli di eroina che sono stati recuperati dopo circa 13 ore. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Per il 30enne si sono aperte le porte del carcere di Sollicciano.