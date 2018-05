Aeroporto: artificieri fanno brillare valigia prima dell'arrivo del Presidente

In serata, intorno alle 19, gli artificieri della polizia hanno fatto brillare una valigia abbandonata trovata nel parcheggio davanti all'aeroporto di Peretola. Gli agenti si trovavano nell'area per compiere delle bonifiche prima dell'arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che domani interverrà all'apertura di ''The State of the Union'' la tre giorni organizzata dall'Istituto Universitario Europeo.



All'interno della valigia, che comunque non era sul percorso del corteo di auto che hanno scortato il capo dello Stato, sono stati trovati solo alcuni vestiti. Gli scoppi dei cannoni ad alta pressione sono stati sentiti dai lavoratori dell'aeroporto ma non è stata necessaria nessuna evacuazione. Il Presidente è arrivato intorno alle 20.