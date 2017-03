L'Adorazione dei Magi di Leonardo come non l'avete mai vista | FOTO / VIDEO

"Un capolavoro riscorperto" così Eike Schmidt, direttore degli Uffizi, descrive l'Adorazione dei Magi dopo i cinque anni di restauro ad opera dell'Opificio delle Pietre Dure. Un lavoro complesso che ha richiesto molta attenzione e precisione, nonchè l'utilizzo di tecnologie avanzate.

Era considerato un restauro impossibile - un po' come quello dell'Ultima cena del Vasari: l'opera rimasta gravemente danneggiata durante l'alluvione del 1966 è tornata visibile in Santa Croce solo nel novembre 2016 - ma con l'impegno dell'Opificio, degli Uffizi, dell'Associazione Amici degli Uffizi e di Getty Foundation di Los Angeles l'impossibile si è trasformato in realtà.

Le figure, le linee, i colori, i dettagli adesso sono più leggibili ed hanno permesso di scoprire l'eccezionale construzione spaziale prima coperta da una vera e propria patina (strato di vernice che conferiva un aspetto monocromo). Interessante anche l'evidente lavorazione del disegno direttamente sulla tavola e non su carta come era d'uso all'epoca.

La scoperta dell'Adorazione

Grandi difficoltà durante il restauro sono nate, non solo dallo sporco e dall'alterazione delle vernici ma anche dalla natura stessa dell'opera in quanto è incompiuta (il dipinto fu commissionato dai canonici regolari di Sant'Agostino per l'altare maggiore della chiesa di San Donatoin Scoperto, successivamente il lavoro fu commissionato a Filippino Lippi). L'artista toscano nel 1482 partendo da Firenze per Milano non portò a termine il dipinto e lasciò la pittura a diversi livelli di sviluppo: alcune zone sono solo disegnate, altre - come il cielo - appena accennate, altre ancora risultano cancellate.

L'Adorazione, passata alla memoria del grande pubblico, come una creazione volutamente misteriosa, enigmatica e scura ha invece rivelato molte delle idee pittoriche che Leonardo svilupperà nelle opere successive come ad esempio nel San Girolamo e nella Vergine delle Rocce.