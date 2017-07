Ataf, accordo azienda-sindacati: per un po' niente scioperi

E' stato raggiunto un accordo, ieri, dopo 12 ore di trattativa, tra sindacati e Ataf Gestioni Srl. Soddisfatti i sindacati: per un po' dovrebbero essere scongiurati altri scioperi.

In sintesi, i punti principali dell’accordo sono i seguenti: l'adeguamento dei tempi di percorrenza; l'ok alla chiusura dei posti di guida per una maggiore sicurezza; telecamera sul posto guida attivabile solo dal conducente; premio di risultato 2017 stabilito in 800.000 euro da erogare al personale che raggiunge i requisiti stabiliti; indennità di 250mila euro da dividere tra gli autisti per i disagi dovuti ai cantieri della tramvia; assorbimento in Ataf Gestioni a partire dal 1° novembre, su base volontaria, del personale di Busitalia distaccato. Le modalità saranno definite a settembre in uno specifico incontro.

Previste anche la possibilità di trasferimento di personale volontario da Ataf Gestioni a Busitalia e la definizione di un bando per la selezione interna per nuovi Addetti all’Esercizio. Via inoltre alla pianificazione della nuova rete Ataf, con le linee 2 e 3 della tramvia in esercizio. Ripristinati poi i punti di cambio in Piazza Dalmazia.

Confronto tra azienda e sindacato continuerà a settembre su: straordinario obbligatorio dei turni lunghi e modalità di rotazione delle mansioni.