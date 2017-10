Careggi, accoltellato senza motivo in strada

Ieri sera un 47enne è stato ferito con un'arma da taglio all'esterno di una sala slot. L'uomo si trovava all'esterno della struttura di Via delle Gore quando ha visto un cittadino nordafricano discutere con un connazionale. Pochi sguardi e l'aggressore si è diretto verso di lui con in mano un coltello. Dopo aver tentato di colpirlo, il 47enne è riuscito a schivare un primo fendente, è stato però ferito dalla lama tra il collo e la guancia. L'aggressore è poi fuggito. La vittima ha riportato una prognosi di 10 giorni. La polizia avrebbe già identificato l'aggressore, al momento irreperibile, in un cittadino marocchino di 39 anni.