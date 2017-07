Accoltellato alla pancia: paura in Piazza Indipendenza

Ancora un episodio di violenza in Piazza Indipendenza. Ieri sera un cittadino ghanese di 29 anni è stato accoltellato all'addome da un uomo che poi è fuggito. Sul posto sono intervenuti due equipaggi della polizia. E un'ambulanza che ha soccorso il ferito. Secondo le testimonianze, i residenti sono da tempo esasperati, tanto che nemmeno una settimana fa hanno denunciato le condizioni dell'area in un Consiglio di Quartiere aperto, la vicenda ha visto sommarsi una tremenda lite in Via Dolfi. Indagini in corso. Nella piazza da tempo si verificano episodi di degrado: l'ottobre scorso due uomini si affrontarono in strada a colpi di coltello.