Blitz anti-abusivi in centro: 450 articoli sequestrati

Oltre 450 articoli tra cui alcune borse con logo contraffato, una multa da 5.000 euro per vendita abusiva, tre sanzioni a carico di altrettanti artisti di strada abusivi e un motociclo sequestrato perché senza assicurazione. E' questo il bilancio dei controlli effettuati ieri dalla Polizia Municipale. Gli agenti in borghese sono entrati in azione nelle zone del centro storico intorno a Ponte Vecchio, piazza della Signoria, por Santa Maria, lungarno Archibusieri. E anche in Oltrarno in via Guicciardini, in piazza Pitti e in piazza Santo Spirito.



Gli articoli sequestrati sono soprattutto ombrelli e impermeabili ma anche accessori per telefonia e materiale elettrico oltre ai selfie-stick. I venditori sono fuggiti abbandonando la merce a terra tranne uno. Per lui, cittadino marocchino, è scattata la sanzione da 5.000 euro per violazione della legge regionale sul commercio. Inoltre nel corso dei controlli gli agenti hanno contestato tre verbali ad artisti di strada senza di autorizzazione, un sequestro amministrativo di un motociclo per mancanza di copertura assicurativa e un sequestro penale di borse contraffatte in zona San Lorenzo. Il venditore si è dato alla fuga.