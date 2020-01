Abetone, malore nel rifugio: muore sciatore di Signa

Tragedia all'Abetone. Uno sciatore di 76 anni, Luigi Rossi, di Signa (Firenze), è deceduto nel rifugio dell'ovovia del Monte Gomito. Rossi era stato a sciare sulla pista Zeno Colò insieme a due amici quando, ieri mattina intorno alle 9.30, ha accusato un malore. Accompagnato dai due amici, è entrato nel rifugio ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate.

Soccorso dai poliziotti in servizio sulle piste abetonesi e dai volontari del Servizio Piste Appenninino Toscano, l'uomo è stato rianimato col Dae a lungo ma purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. Rossi ha perso conoscenza ed è morto per arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del Soccorso alpino, dopo che era stato vanamente mobilitato l'elisoccorso Pegaso.