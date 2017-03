Troppe ore alla guida in autostrada: multati camionisti 

Due camionisti, di 50 e 61 anni, sono stati multati dalla polizia perchè sorpresi alla guida dei loro tir per oltre 12 ore consecutive. I due, originari del siracusano, erano diretti a Catania per consegnare pacchi di medicinali caricati a Milano.

Mentre transitavano sull’autostrada A1 sono stati fermati in prossimità di Firenze. Le pattuglie della polizia stradale, infatti, monitorano conducenti e bus per evitare che si guidi ad oltranza e si possano creare pericoli per altri veicoli. Dai controlli si è scoperto che la coppia aveva denunciato lo smarrimento della card da inserire nella scatola nera del mezzo, dove sono registrati tutti i dati di bordo, compresi quelli sull’autista, con lo scopo di non permettere gli accertamenti. Gli investigatori non ci sono cascati e sono riusciti ad accertare che gli autisti guidavano da più di 12 ore e che, in due giorni, erano stati al volante per oltre 30 ore. Per la loro condotta sono stati denunciati per falso. Gli agenti gli hanno sospeso la patente per tre mesi e notificato multe per circa 7 mila euro, decurtando dalle loro patenti oltre 200 punti.

