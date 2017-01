Autostrada A1, apre il nuovo casello Firenzuola-Mugello: Variante chiusa per una notte

Chiusura dalle 22 di domenica 29 gennaio alle 6 di lunedì 30 dell'intero tratto dell'A1 direttissima in direzione Firenze per l'apertura del nuovo casello Firenzuola-Mugello, la cui inaugurazione avverrà lunedì 30 gennaio alle ore 11.30 alla presenza del vice ministro alle infrastrutture e trasporti Riccardo Nencini, dell’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, del condirettore generale Nuove Opere di Autostrade Roberto Tomasi e dei sindaci di Firenzuola e Barberino Claudio Scarpelli e Giampiero Mongatti.



Nello stesso orario sarà chiusa anche la stazione di Badia in entrata verso Firenze ed in uscita per chi proviene da Bologna. Inoltre dalle ore 21 di domenica 29 alle ore 6 di lunedì 30 gennaio rimarrà chiusa l’area di servizio Nuova Badia ovest situata all’interno del tratto chiuso. Chi è diretto a Firenze, dovrà percorrere la A1 panoramica. In alternativa per l’ingresso in A1 Panoramica si consiglia di utilizzare le stazioni di Pian del Voglio o di Roncobilaccio.