Anziana a piedi sulla Fi-Pi-Li, salvata dalla polizia stradale

Stava camminando sulla corsia di sorpasso della superstrada Fi-Pi-Li, nella tarda mattinata di Santo Stefano, 26 dicembre, nei pressi di Montopoli Valdarno.

Alcuni automobilisti hanno chiamato la pol-strada, che ha soccorso la donna, un'anziana signora di 85 anni, residente in zona. La donna, in stato confusionale, non ha saputo spiegare come aveva fatto a raggiungere la superstrada. Per precauzione è stata accompagnata con un’ambulanza all’ospedale di Empoli per accertamenti.

Dall’inizio dell’anno, le pattuglie della polizia stradale della Toscana hanno effettuato sulle strade regionali quasi 24mila interventi in favore di automobilisti e animali che necessitavano di soccorso.