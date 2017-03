Donne in viaggio, per l’8 marzo boom di arrivi in Toscana

Crescono sempre di più le donne che scelgono di viaggiare da sole: secondo il portale HndredRoom si registra un +10% tra il 2014 e il 2015. Il trend riguarda anche le donne italiane.

Secondo una ricerca di Hundredrooms, le donne italiane scelgono di viaggiare principalmente in località nazionali. Nella settimana che va dal 3 al 10 marzo, le ricerche effettuate dalle italiane per alloggiare in stanze o appartamenti turistici rivelano che la meta preferita in assoluto è la Liguria Cinque Terre, Sestri Levante, Genova).

Subito dopo, come seconda destinazione preferita, c'è la Toscana. Seguono l’isola spagnola di Formentera, al terzo posto, la Puglia al quarto e Roma al quinto.