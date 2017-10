Ragazza massacrata a Montelupo, il padre: “Chi ha visto parli”

Proseguono le indagini sulla 17enne rinvenuta letteralmente massacrata sabato scorso nel parco dell'Ambrogiana a Montelupo Fiorentino. Ieri sera del caso si è occupata anche la trasmissione di Raitre Chi l'ha visto.

“Non auguro a nessun padre di trovare la propria figlia in quelle condizioni”, ha detto il padre della 17enne alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli. “Chi ha visto qualcosa parli”, l'appello dell'uomo, intervistato all'interno dell'ospedale San Giuseppe di Empoli, dove la giovane è ricoverata.

Il timore del padre: "Chi l'ha aggredita potrebbe ucciderla"

La 17enne è arrivata in condizioni disperate, con fratture al cranio ed escoriazioni su tutto il corpo. Adesso per fortuna è fuori pericolo, ma la famiglia teme ancora per la sua vita. Chi l'ha ridotta in quello stato forse pensava che fosse morta, tanto che dopo averla trascinata per 200 metri l'ha ricoperta di foglie.

“Ho paura che possa tornare per 'finire il lavoro'. Probabilmente la persona che l'ha ridotta così pensava fosse morta, invece mia foglia potrebbe riconoscerla. Per questo con amici ci alterneremo all'ospedale 24 ore su 24 per sorvegliarla”, dice il padre alla trasmissione.

Il testimone e l'uomo "con la felpa rossa"

Un testimone fattosi avanti ha sentito un urlo la mattina di sabato e ha parlato di una persona “con una felpa rossa” vista nel luogo del ritrovamento della giovane in un orario compatibile con quello dell'aggressione.

Il telefonino scomparso

C'è poi la questione del telefonino della 17enne, scomparso. Proprio da quel telefono è partito il messaggio verso un amico, alle 5:40 del mattino di sabato, che diceva: “Domani sarò morta”, messaggio che però per ora pare improbabile abbia mandato la 17enne stessa.

Il cellulare, che potrebbe contenere foto, video o altre informazioni preziose, è sparito, non si trova. “Chi lo avesse trovato ce lo porti, sono disposto a regalarglielo dopo che sarà stato visionato dagli inquirenti”, dice il padre a Chi l'ha visto. Le indagini proseguono senza sosta.