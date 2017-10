Cento lanterne per Niccolò Ciatti / FOTO

Ieri sera la famiglia e gli amici di Niccolò Ciatti hanno ricordato il 22enne di Scandicci a due mesi dalla scomparsa. A conclusione della messa nella chiesa di Casellina in suffragio del giovane, pestato a morte in una discoteca di Lloret de Mar, un centinaio di lanterne sono state fatte alzare in cielo. Un momento emozionante per i presenti.

La lanterna accesa da Ilaria, la fidanzata di Niccolò, era rossa. Decine i giovani scandiccesi e fiorentini con le maglie che chiedono giustizia per Niccolò.

Presenti anche il padre Luigi, la madre Cinzia e la sorella Sara. "E' evidente che Khabiboul Khabatov abbia detto alla trasmissione televisiva Le Iene quanto concordato con il suo difensore - ha detto Luigi Ciatti a conclusione della manifestazione -. Ci sono video e testimonianze che lo smentiscono". Il padre ha fatto riferimento alla puntata delle Iene andata in onda martedì scorso. Khabatov è uno dei due ceceni ad essere stato scarcerato e ad essere ritornato a Strasburgo. Il ragazzo ha detto di non sentirsi in colpa e che quella notte nella discoteca St. trop della città catalana fu Niccolò ad iniziare ad aggredirli. "E' ancora in corso la fase istruttoria - ha concluso Ciatti -, servirà tempo. Per fortuna quell'altro non è stato scarcerato". I legali di Rassoul Bissoultanov, il 24enne che ha sferrato il calcio mortale a Niccolò, avevano chiesto la scarcerazione dal penitenziario di Girona dove il ceceno è rinchiuso da due mesi. Il tribunale catalano ha deciso di farlo rimanere in carcere.

Sono tantissime le iniziative che chiedono giustizia per il 22enne di Scandicci. Domenica il Viola Club appenderà uno striscione per Niccolò durante Fiorentina-Udinese, si tratta del primo manifesto ufficiale dei tifosi fiorentini. Sempre domenica a Scandicci si tiene "Corri per Niccolò", la prima corsa podistica per sostenere la famiglia del giovane.