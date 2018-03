100 giorni alla Maturità: studenti toscani in spiaggia a Viareggio

Per i maturandi i 100 Giorni alla Maturità sono da decenni una tradizione da non perdere, prima con il rito scaramantico della scrittura del voto desiderato sulla sabbia della spiaggia, aspettando che un’onda del mare la cancelli e la porti nel mondo dei desideri, e poi con incontri e appuntamenti fra coetanei per la città. Quest’anno il Comune di Viareggio, in collaborazione con ScuolaZoo, la community online di studenti più grande d'Italia con 3 milioni di utenti e Giants Events, ha organizzato un evento unico per festeggiare e onorare questa ricorrenza. Due - tremila gli studenti che si sono recati sulla costa toscana.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...