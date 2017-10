Ecco perché migliorare l'efficienza energetica della propria abitazione

Migliorare l’efficienza energetica di un appartamento ha un duplice scopo: risparmiare sui costi legati alle abitudini del vivere quotidiano e salvaguardare l’ambiente grazie a piccoli accorgimenti. Si tratta di interventi che in alcuni casi possono avvenire nella fase di costruzione di un immobile e quindi di tecniche o accortezze già insite nella planimetria dell’edificio. Un esempio? Un numero maggiore di finestre riduce senz’altro lo sfruttamento dell’illuminazione artificiale. Altri modi per migliorare l’efficienza energetica sono invece legati a gesti che si compiono nella vita di tutti i giorni. Ma andiamo con ordine.

Interventi strutturali

Rientrano in questa categoria tutti gli interventi che prevedono lavori a monte, ovvero lavori da effettuare prima di prendere possesso dell’immobile. Un tetto verde o a farfalla ad esempio favoriscono i principi dell’architettura bioclimatica e aiutano a tutelare l’ambiente. Anche l’installazione di un camino solare può essere un ottimo strumento per l’efficienza energetica, così come l’installazione di un impianto solare termico grazie alla collocazione dei pannelli solari, appunto. Di notevole importanza anche la progettazione e la realizzazione del tetto fotovoltaico.

I piccoli gesti quotidiani

Un buon punto di partenza per migliorare l’efficienza energetica è scegliere elettrodomestici che recano l’indicazione A+++: la spesa iniziale è di certo più considerevole ma i costi vengono poi ammortizzati con il risparmio nel tempo. E’ buona norma assicurarsi che le porte di frigoriferi e congelatori siano ermeticamente chiusi. Attenzione agli spifferi di finestre e balconi: in inverno sono la principale via per la dispersione del calore. Tenere spente le luci durante la giornata soprattutto se l’immobile è bene esposto al sole.